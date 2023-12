Roma-Fiorentina 1-1 | i giallorossi chiudono in nove

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Lanon riesce a proseguire la scalata nei piani di alta classifica e, costretta anche alla doppia inferiorità numerica (espulsi Zalewski e Lukaku), viene rallentata dallanella sfida della 15 giornata. All'Olimpico finisce 1-1 con il gol iniziale proprio dell'attaccante belga agguantato nella ripresa da Martinez Quarta: gli uomini di Mourinho restano comunque al quarto posto della classifica staccando di un punticino il Napoli ma si vedono raggiungere da un sorprendente Bologna (scontro diretto alla prossima), mentre la squadra di Italiano resta appena sotto proprio alla pari con i partenopei. Passano appena cinque minuti dal fischio d'inizio e isbloccano subito la gara: Dybala scambia con Cristante ed offre al centro una grande palla d'esterno per Lukaku, che in tuffo di testa non può sbagliare ...

