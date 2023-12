Roma-Fiorentina 1-1 | gol di Lukaku e Martinez Quarta

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi, in vantaggio con, vengono raggiunti dae chiudono il match in 9 per le espulsioni di Zalewski e dello stesso. La formazione di Mourinho con 25 punti ècon il Bologna. Laa quota 24 aggancia il Napoli. Lasfonda subito. Dybala al 5? pennella un cross di esterno sinistro,inventa il colpo di testa vincente: 1-0 per i giallorossi. Il match regala un paio di fiammate. Al 14?, dopo un’iniziativa di Zalewski, Dybala non calibra il piatto: palla fuori. Dall’altra parte, al 17?, Nzola si presenta davanti a Rui Patricio che vince ...