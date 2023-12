Roma-Fiorentina 1-1 | giallorossi in silenzio stampa dopo il match dell’Olimpico

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Altissima tensione all’Olimpico al termine di1-1,della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 che ha visto idi José Mourinho chiudere la partita in nove uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Pochi minutiil fischio finale è infatti arrivata la notizia deldella: nessun componente della squadra, dello staff o della dirigenza capitolina parlerà questa sera. La notizia è stata riportata dal giornalista di Sky Angelo Mangiante, che ha anche spiegato come Mourinho abbia lasciato l’Olimpico pochi minutila fine della partita e che la società voglia “evitare altri problemi”. Sicuramente si prospettano giornate di grande tensione intorno all’ambiente giallorosso, ...