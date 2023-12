Roma | distrutta la panchina rossa inaugurata a La Sapienza | “Deve stare nell’indifferenziata” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Danneggiata lacontro la violenza sulle donneall’università Ladi. Un gruppo di circa 50 persone appartenenti all’area antagonista ha protestato contro l’evento “Amami e basta”, organizzato all’Ateneo e alcuni hanno danneggiato la, donata dall’ AS, allestita in piazzale della Minerva. Sul posto la polizia. Gli agenti della Digos avrebbero già identificato i responsabili che saranno denunciati. Così come si vede nelle storie pubblicate su Instagram da Zaum(Zone Autonome Università e Metropoli), laè stata smontata e gettata via in un cestino della spazzatura. “Questo è quello che ne pensiamo ...