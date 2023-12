ROMA Controlli antidroga al Quarticciolo | 5 arresti e 2 denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) CRONACA DI– Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia diCasilina hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree urbane di periferia. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato a piede libero altre due. Identificate, in totale, 176 persone, eseguite verifiche su 95 veicoli. In manette è finito un 25enneno che alla vista della pattuglia dei Carabinieri in transito si è dato alla fuga e ha tentato di disfarsi di un involucro. Inseguito e fermato, il giovane è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack e alcune dosi di hashish. Un 30enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, è stato invece ...