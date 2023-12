Roma | brivido Lukaku | può essere squalificato per due big match

Altre News in Rete:

Roma Primavera - Atalanta 3 - 2: Louakima e Cherubini show, al Tre Fontane è rimonta giallorossa

Calcio LaPrimavera batte colfinale per tre a due l'Atalanta. Partita bellissima al Tre Fontane con la Dea subito in vantaggio e poi travolga dalla furia romanista. Dopo lo svantaggio iniziale i ...

La coppia non scoppia: l'Olimpus Roma vince col brivido e torna in testa con la L84 Corriere dello Sport

Europa League: Okay l’Atalanta, Roma col brivido In Terris

Roma Primavera-Atalanta 3-2: Louakima e Cherubini show, al Tre Fontane è rimonta giallorossa

La Roma Primavera batte col brivido finale per tre a due l'Atalanta. Partita bellissima al Tre Fontane con la Dea subito in vantaggio e poi travolga dalla furia romanista. Dopo lo svantaggio iniziale ...

La Roma femminile ribalta il Milan: 2-1 e decima vittoria di fila in campionato

In rimonta, per provare un brivido diverso visto che mai in stagione - almeno in campionato - la Roma era andata sotto. Decima vittoria in campionato per la formazione di Spugna, che ribalta il Milan.