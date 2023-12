Roma | ancora proteste degli studenti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) CRONACA DI– Atti vandalici, occupazioni e manifestazioni: non si fermano lestudentesche aa pochi giorni dalla pausa natalizia. Una panchina rossa installata oggi come simbolo contro la violenza sulle donne nella sede centrale dell’ateneo “La Sapienza” e’ stata rimossa poco dopo l’inaugurazione perche’ vandalizzata. Nel corso della cerimonia, infatti, un gruppo di donne manifestanti, circa una trentina, ha messo in scena una protesta contestando la necessita’ di avere in citta’ “piu’ consultori per le donne vittime di violenza e meno panchine rosse”. La panchina, nel corso del blitz, e’ stata danneggiata da alcuni attivisti e sul posto e’ intervenuta la polizia. Le manifestanti appartengono, secondo i primi rilievi, all’areaAntagonisti. Placata la protesta, la panchina danneggiata e’ stata ...