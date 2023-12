Roma | accerchiano e buttano a terra 50enne per prendergli cellulare e portafogli | preso 29enne Caccia ai complici

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Momenti di paura per un. L’uomo è stato circondato e aggredito da un gruppetto mentre camminava nei pressi della Stazione Termini. In quattro lo hanno spinto ae derubato diper poi scappare. Uno dei quattro undel Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, la scorsa notte, in via Manin, è stato rintracciato dai Carabinieri del NucleoScalo Termini che hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto. Dovrà rispondere dell’accusa di rapina aggravata in concorso.perLa vittima unno ...