Roma | a fuoco 12 auto in via Andersen

(Di lunedì 11 dicembre 2023) CRONACA DI– Dodicisono andate anei pressi di via, in zona Torrevecchia a. E’ successo questa sera, intorno alle ore 19, quando le fiamme hanno avvolto leparcheggiate in alcuni garage sotto una palazzina di tre piani in via Flaubert, all’incrocio con via. Sul posto sono intervenuti i vigili del, che hanno soccorso due uomini, affidati alle cure del 118. Uno dei due e’ stato trasportato all’ospedale Gemelli, mentre l’altro e’ stato medicato sul posto. I pompieri, inoltre, hanno provveduto allo sgombero dello stabile e con l’ausilio di un’botte, un carroprotettori e un carro teli hanno spento l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di ...