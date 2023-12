Rodolfo Laganà | il triste annuncio sulla malattia gela tutti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Personaggi tv., il, 65 anni di cui 40 passati tra cinema, teatro e varietà in tv, ha raccontato della sua lotta contro la sclerosi multipla, che lo costringe su una sedia a rotelle. È un combattente, non intende mollare: tutte le sere l'attore affronta il palcoscenico nei teatri di Roma con il suo ultimo spettacolo, "Nudo proprietario". «È ideato da me e sul palcoscenico ci sono solo io. Sono seduto perché in piedi non riesco a stare più di un tot. Però lo show mi fa felice, la gente si diverte e applaude. Fino a quando riesco a fare l'attore, lanon mi pesa più di tanto», ha raccontato al «Corriere della Sera».