News su Roberta Cortesi ritrovata in Spagna: sta bene

"Sta bene", rintracciata a casa del fidanzato la donna italiana scomparsa a Malaga

è stata ritrovata in Spagna, dove non dava più notizie di sé dal 25 novembre . Ieri sera ha contattato la sorella Alessandra e la mamma Eliana in Italia e, in brevi telefonate, ha ...

Ritrovata Roberta Cortesi, bergamasca scomparsa a Malaga: non si avevano sue notizie dal 25 novembre IL GIORNO

Ritrovata Roberta Cortesi, scomparsa a Malaga il 25 novembre. La telefonata con la famiglia. È con il nuovo fidanzato Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ritrovata Roberta Cortesi, la ragazza scomparsa a Malaga il 25 novembre. La sorella: «Sta bene»

Roberta Cortesi, la donna italiana scomparsa il 25 novembre a Malaga è stata rintracciata nella stessa città spagnola. La sorella comunica che ...

Roberta Cortesi ritrovata: era scomparsa nel nulla in Spagna

Non dava più notizie di sé dal 25 novembre. Ieri sera ha contattato la famiglia. Le circostanze non sono ancora chiare, ma la donna, originaria della provincia di Bergamo, cameriera a Malaga, in Spagn ...