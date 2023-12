Riti satanici | tatuaggi e aforismi | cosa filtra sul marito di Cominotti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una lettera, su cui dovrà essere eseguita una perizia calligrafica, è stata ritrovata accanto al corpo di Rossella, la donna di 53 anni uccisa in una camera di albergo a Mattarana, in Val di Vara, nello Spezzino. IlAlfredo Zenucchi, 57 anni, ha ammesso di aver compiuto il gesto spiegando agli inquirenti che il contesto sarebbe stato quello di un omicidio-suicidio. La coppia avrebbe voluto farla finita insieme, ma l'uomo ha raccontato ai carabinieri di non essere riuscito a togliersi la vita. Ad avvalorare le sue parole anche il ritrovamento nella camera d'albergo della missiva, secondo gli investigatori apparentemente scritta dalla donna e poi sottoscritte dae moglie, dalla quale emergeva la volontà da parte di entrambi di togliersi la vita. Ci sono idietro la ...