Risvegli notturni | cosa fare e cosa non fare quando non ci si riesce a riaddormentare

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Chiunque si sia mai svegliato nel cuore della notte e abbia avuto difficoltà a riaddormentarsi sa che l’insonnia può costare caro il giorno successivo. Secondo i dati del 2020 forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), oltre il 17% degli adulti ha avuto difficoltà a dormire quasi tutti i giorni. Il dottor Biquan Luo, esperto del sonno di San Francisco e CEO di LumosTech, azienda produttrice di una maschera per il sonno intelligente che promuove i ritmi circadiani sani, ha condiviso con Fox News alcune dei motivi e dei rimedi per ilo notturno. scopriamo tutto nelle righe a seguire! Ci sono vari motivi per cui le persone si svegliano di notte, ha detto Luo. Alcune delle fonti più comuni di disturbi del sonno includono fattori come stress e ansia, disagio o dolore e disturbi ambientali come rumore, movimento o temperature ...