Riscoprire Evita Perón attraverso il suo testamento politico | Eclettica edizioni pubblica “Il mio messaggio”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) È uscito in questi giorni il libro Il mio, con il quale la casa editriceripropone ile spirituale di, scritto dalla first lady argentina negli ultimi mesi della sua vita e consegnato dopo la rinuncia, sotto la pressione dei militari e della Chiesa cattolica, a candidarsi come vice presidente dell’Argentina. Il volume è curato dallo storico Roberto D’Angeli, che lo arricchisce con una introduzione nella quale ricostruisce il clima in cui il testo venne concepito e le complesse e avventurose vicende che interessarono il corpo didopo la morte, compresa la sepoltura segreta in un cimitero di Milano. Inoltre, in appendice sono proposti due testi di propaganda peronista tradotti in italiano dal Servizio ...