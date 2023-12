Risate con il ' Best of' di GialappaShow | comicità e ospiti speciali su TV8 e Sky Uno

Leggi su digital-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il meglio delle otto puntate di, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, tutto condensato in un unico appuntamento di visione. Il “of” di questa seconda stagione va in onda su TV8 e, in simulcast su Sky Uno, lunedì 11 dicembre, alle ore 21.30.Indiscusso padrone di casa, il Mago Forest, spalla dei comici, e allo stesso tempo complice e vittima della Gialappa’s Band, affiancato alla conduzione di questa seconda stagione da Ellen Hidding, Ivana Mrázova, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales, Martina Colombari, Rose Villain ed Elena Santarelli.Il “of” permette di rivivere tutte le gag più esilaranti di una stagione, che ha incontrato il favore di critica ed ascolti, in cui è stato riconfermato tutto il cast comico: Marcello Cesena, Ubaldo ...