Rintracciata in Spagna la bergamasca Roberta Cortesi | è viva e sta bene

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In un felice epilogo a una storia che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Bergamo,, 36 anni, originaria della città lombarda, è stata ritrovatae in buone condizioni in. La sua scomparsa, avvenuta 17 giorni fa da Malaga, dove si era trasferita due anni or sono, aveva suscitato grande preoccupazione. L’ultimo contatto dellaera stato un messaggio via WhatsApp inviato alla madre Eliana, residente a Osio Sotto, il 25 novembre, prima di iniziare il suo turno come cameriera in un ristorante locale. Dopo quell’ultimo messaggio, il silenzio. Questa assenza prolungata ha spinto la madre e la sorella a presentare una denuncia il 30 novembre. La vicenda si è complicata ulteriormente a causa di alcuni episodi misteriosi, come la telefonata ricevuta dal ...