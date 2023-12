Rinnovo Osimhen | l’attaccante è pronto a firmare | inserita una clausola

Altre News in Rete:

Botta di entusiasmo, ADL pronto ad annunciare il rinnovo di Osimhen! Data ufficialità e dettagli

... come riporta Il Mattino , è annunciare ilcontrattuale del nigeriano con tanto di virtuali fuochi d'artificio. Mercato Napoli, colpovicino Serve una mossa che riporti entusiasmo ...

Rinnovo Osimhen, firma vicina: Napoli e Calenda al lavoro sull’ultimo dettaglio CalcioNapoli1926.it

Osimhen, rinnovo ai dettagli: verso la clausola da 120 milioni di euro ilmattino.it

Rinnovo Osimhen, manca un dettaglio: De Laurentiis e Calenda al lavoro

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul rinnovo di Victor Osimhen, apparentemente in fase di chiusura se non per un unico dettaglio: "E comunque ...

Il Mattino - Osimhen, il rinnovo è in arrivo: decisa la cifra della clausola

Lo si apprende dall'edizione odierna de Il Mattino, che parla anche della clausola inserita nel nuovo accordo.