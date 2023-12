Rinnovo Kvaratskhelia | attualmente nessun incontro previsto

Altre News in Rete:

De Laurentiis è convinto di sapere tutto: sono sue tutte le colpe della stagione horror del Napoli

Sperava Aurelione da Roma di trovare un altro jolly così come il coreano e. Ma è ... Senza pensare al contratto, ale al futuro. Con lo scudetto ormai lontano si deve salvare il ...

Kvaratskhelia, nessun appuntamento in agenda per il rinnovo: la reazione dell’agente CalcioNapoli1926.it

Rinnovo Kvaratskhelia, nessun incontro in agenda: l'agente del georgiano è convinto di una cosa CalcioNapoli24

Napoli, Osimhen in Marocco per il Pallone d'Oro alla vigilia della sfida col Braga

Victor Osimhen è volato in mattinata in Marocco, a Marrakech, per la cerimonia del Pallone d'Oro africano che con tutta probabilità diventerà ufficialmente suo questa sera. L'attaccante del Napoli ha ...

De Laurentiis è convinto di sapere tutto: sono sue tutte le colpe della stagione horror del Napoli

Dove è finito il Napoli campione d’Italia Bella domanda. Ma non c’è nessuno che sa rispondere. Sicuramente Aurelio De Laurentiis saprà qualcosa ma non lo dice. Sta cercando di tenere alto il morale d ...