Rinnovo Consiglio provinciale | le dichiarazioni del presidente Magliocca

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Caserta. All’indomani della consultazione che ha sancito ildel, la dichiarazione delGiorgio: “Complimenti a tutti i candidati che si sono confrontati in questa competizione elettorale, vissuta in un clima sereno e trasparente. Auguri di vero cuore ai neo consiglieri: Michele Apicella, Dino Capitelli, Marcello De Rosa, Michele Falco, Giovanni Iovino, Emilio Nuzzo, Massimo Russo e Angela Sferragatta per la lista “La Provincia al Centro”; Gaetano di Monaco e Peppe Guida per “Caserta al Centro”; Peppe Mariniello per “Fratelli d’Italia”; Antimo Rondello e Fabio Schiavo per la lista “Prima la Provincia di Caserta”; Speranza Belardo, Michele Caporaso e Marco Cicala eletti nella lista “Partito Democratico – Movimento Cinque Stelle 2050”. Parte così ...