Riforma Pensioni 2024 | le ultime novità in legge di bilancio | tagli e regole

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Continua il braccio di ferro tra Governo e le organizzazioni sindacali del settore medico, che hanno ufficialmente ratificato lo sciopero del personale sanitario programmato per lunedì 18 dicembre, nonostante il governo abbia proposto un emendamento all’articolo 33 delladial Senato. Questo emendamento rappresenta un parziale ripensamento riguardo aialleper i dipendenti del settore sanitario, degli enti locali, degli asili e degli uffici giudiziari che andranno in pensione dalin poi, ma non è ritenuto sufficiente dai lavoratori. Andiamo a vedere le. Ultimissime news sulladelleper il: non bastano le correzioni per medici e pubblico ...