Riforma Irpef | le addizionali locali potrebbero aumentare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023)regionali e comunali più care in busta paga. Questo è, in buona sostanza, una delle conseguenze che potrebbe portare la. Ricordiamo che il legislatore ha deciso di ridurre da quattro a tre le aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche: l’obiettivo, almeno sulla carta, è quello di andare ad abbassare la tassazione dei lavoratori con un reddito medio basso. Se, da un lato, questo è vero, è bene ricordare che le regioni e i comunitrovarsi costretti ad andare adle. A mettere in evidenza questo problema dellaè stata la Conferenza Unificata Stato Regione nel report dello scorso 9 novembre 2023. Chiamata a dare un proprio parere sull’operazione, ha fatto notare che il ...