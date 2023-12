Revenge porn | numeri allarmanti in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti. Ad attestarlo è il report ‘Il punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne‘. Nel documento – curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale – emerge che laè la quarta regione per incidenza di casi, rilevati tra il 9 agosto 2019 e il 30 settembre 2023. Ovvero dall’entrata in vigore del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’articolo 612 ter del codice penale. La norma è stata introdotta dal cosiddetto Codice Rosso, varato per rafforzare la tutela di vittime di violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Nel periodo considerato, laè quarta regione (9,39) per incidenza di reati commessi ogni 100mila abitanti. Maglia nera è l’Umbria (9,82), seguita da Sicilia e Sardegna. In termini di valori assoluti, la ...