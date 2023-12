Report Napoli | tornano Kvara e Cajuste | assente Osimhen

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gli azzurri al lavoro dopo la sconfitta con la Juventus Anche questa mattina ildi Walter Mazzarri ha continuato ad allenarsi a Castel Volturno, al Konami Training Center, in vista dell'impegno di Champions League contro il Braga. Il club partenopeo ha come obiettivo il passaggio del turno e non saranno ammessi passi falsi: per farlo, però, servirà rispondere