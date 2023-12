Remco Evenepoel | “Liegi | Tour de France | Olimpiadi e Mondiali gli obiettivi del prossimo anno”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Poche gare, ma buone. Questo è l’obiettivo diper la prossima stagione che, vista la presenza delledi Parigi, sarà ancora più intensa. L’ex campione del mondo è stato premiato come sportivo belga dell’. Le sue parole a RTBF andando a delineare il programma del 2024: “La mia stagione sarà incentrata sulla-Bastogne-, sulde, sui Giochi Olimpici e sui campionati del mondo. Non farò molte gare, ma sartutte di alto livello. Spero di tornare da Parigi con due medaglie in entrambe le discipline. Per ilde, devo scoprire la corsa e vedere cosa posso fare. Una tripletta asarebbe magnifica con tre maglie ...