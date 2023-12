Record incredibile | superato anche il Real Madrid | tifosi estasiati

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nuovostabilito dalla squadra che milita in uno dei campionati europei:i Blancos sono superati. In questo periodo dell’anno ci avviciniamo alla fine della prima parte dei massimi campionati europei, con un quadro non ancora decisivo per la consegna dello Scudetto: in Italia, Inter e Juventus si contendono il primato della classifica e sembrano avere una marcia in più rispetto alle dirette rivali Milan e Napoli. In Premier League, il Liverpool è in testa alla classifica, ma deve tenere a bada i risultati di Arsenal e Aston Villa. Nel campionato tedesco, la Bundes, è il Bayern Leverkusen a guardare tutti dall’alto. In Spagna e in Francia, sono rispettivamentee Paris Saint Germain a comandare i rispettivi gironi. Questa la situazione dei campionati più importanti d’Europa, dove non si escludono ...