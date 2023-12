Reazione a Catena chiude con la sfida tra campioni da Natale a Capodanno

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Marco Liorni (US Rai) L’edizione dipiù lunga di sempre si avvia alla conclusione. Iniziato il 19 giugno 2023, il game show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni per la prima volta varcherà l’anno e saluterà acon la puntata finale che proclamerà “itra i“. Nell’ultima settimana di messa in onda – da lunedì 25 dicembre 2023 a lunedì 1 gennaio 2024 – aandrà infatti in scena latra le migliori squadre di concorrenti che hanno caratterizzato la 17° edizione del programma. Unatra, dunque, che nell’ultimo appuntamento proclamerà il trio migliore. Sarà dunque una settimana di festa, visto anche il periodo, ma anche di addio ...