Real Madrid | Ancelotti | “Barcellona-Girona partita molto divertente | mi fermo qui”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In vista della gara di Champions League di domani contro l’Union Berlino, l’allenatore delCarloha parlato in conferenza stampa: “Vogliamo finire bene, con una buona immagine, ma dobbiamo anche rispettare gli avversari“. Il tecnico italiano ha confermato il ritorno di Kepa tra gli undici e che Nico Paz può continuare a guadagnarsi minuti. Nonostante i blancos siano primi nel girone però, non ci sarà una rivoluzione nell’undici titolare: “Ci sarà Kepa, giusto o scorretto è una cosa a cui non penso. Lunin ha avuto l’opportunità e ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Siamocontenti“. Poi su Bellingham e le sue condizioni: “L’idea è vedere come si è ripreso chi ha giocato. Non sono stanchi. Non c’è problema. L’idea è non ruotare fine a se stesso. Solo se c’è un ...