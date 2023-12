Re Carlo | polemiche per la scelta di un omeopata come medico della Casa reale

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023)in Inghilterra per ladel nuovo. ReIIl ha nominato Michael Dixon, esperto di omeopatia e terapie alternative a caposquadra di medici che si prende curasalute dei reali. La nomina, avvenuta subito dopo la morteregina Elisabetta II l’anno scorso, è stata rivelata solo ora dal Sunday Times, che ha anche dato risalto ad alcune discrepanze nel curriculum di Dixon. Il 71enne sostiene di essere “visiting professor” all’University College di Londra, ma dall’ateneo hanno smentito. Dixon, che nelle scorse settimane ha accompagnatonelle sue visite in Kenya e Germania, ha detto in passato di credere agli effetti positivi di una serie di ...