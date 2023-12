Rc auto | stangata in arrivo | nel 2024 rincari di 500 euro

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nelsono previstisull’RCper 1,1 milioni dimobilisti: in seguito ad un sinistro con colpa avvenuto nel 2023, vedranno infatti la propria classe bonus-malus e di conseguenza il proprio premio medio salire al momento del rinnovo. Secondo un’analisi di Segugio.it, portale della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, la frequenza di sinistri dichiarati nel 2023 daglimobilisti già assicurati è del 3,34%, percentuale in crescita per il secondo anno consecutivo, dopo il minimo registrato nel 2021. Questisi sommeranno al premio medio già alto di questo periodo. Infatti, secondo l’Osservatorio di Segugio.it, il premio medio RCa novembre 2023 è stato di 461,4 ...