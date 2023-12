Ravezzani | «A settembre Pioli spiega ai giornalisti | poi perde 5-1…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Milan continua a faticare in campionato, l’Inter si è ormai allontanata a nove punti. Fabiosu Twitter ricorda un’iniziativa particolare dell’allenatore Stefano. PARADOSSO – Fabiofa notare un paradosso per i rossoneri, c’entra anche l’Inter: «A inizioconvoca un selezionato gruppo diVip perr loro a Milanello le sue innovative varianti tattiche che hanno permesso al Milan di vincere le prime 3 di campionato. Pochi giorni dopoil derby 5-1. Oggi rischia l’esonero. Sic transit…». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...