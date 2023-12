Rapisce | stupra e uccide bimba di 3 anni | trovato morto in prigione

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Menard Correctional Center, in Illinois (Stati Uniti), ha visto la morte di Scott Eby, 52, il 7 dicembre scorso. Eby era detenuto per il rapimento, lo stupro, e l’omicidio di Riley Fox, una bambina di soli tre. Il suo caso ha ottenuto risonanza a livello nazionale, principalmente per la gravità del crimine e la giovane età della vittima. Il tragico episodio risale a un periodo in cui il padre di Riley è stato inizialmente accusato del crimine. La piccola Riley fu ritrovata morta in un fiumiciattolo vicino a casa sua, e il padre passò otto mesi inprima di essere scagionato grazie a un test del DNA. Kevin e Melissa, i genitori di Riley, ottennero successivamente più di 15 milioni di risarcimento, successivamente ridotto a 8 milioni, dopo aver accusato gli investigatori di aver fabbricato prove. Scott Eby ...