Ranocchia | «All’Inter una dolce discesa Oggi? Il loro segreto…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Andreanei giorni scorsi è ritornato ad Appiano Gentile per fare visitae al gruppo di Simone Inzaghi. Le sue rivelazioni. ECCEZIONALE ? Andreanel podcast Frog Talks su Inter TV ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, ma anche del gruppo di: «Negli anni ho preso anche un sacco di insulti, però dopo è cambiato. La gente ha apprezzato l’impegno, il modo di stare lì, l’attaccamento alla barca e la mia appartenenza. Anche i ricordi brutti li vivo bene. La mia esperienzatanti alti e bassi, c’è stata poi una. Thuram bravissimo quando gli arrivano i palloni spalle la porta e lui deve lavorarli. Gruppo dell’Inter eccezionale, la cosa più bella è questa e spero non la perdano». Inter-News ...