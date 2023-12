Ranking WTA 11 dicembre 2023 | top ten immobili Sale Cocciaretto | giù Giorgi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il tennis femminile vedrà andare in scena nel corso di questa settimana a Limoges l’ultimo torneo di categoria WTA 125 della stagione, in calendario sul veloce indoor transalpino: nella top ten delsi registrano piccole variazioni in termini di punti per le ceche Marketa Vondrousova e Karolina Muchova, le quali però restano rispettivamente settima ed ottava in classifica.WTA Lunedì 111 Iga Swiatek POL 9295 2 Aryna Sabalenka BLR 9050 3 Coco Gauff USA 6580 4 Elena Rybakina KAZ 6365 5 Jessica Pegula USA 5975 6 Ons Jabeur TUN 4195 7 Marketa Vondrousova CZE 4046 8 Karolina Muchova CZE 3650 8 Maria Sakkari GRE 3620 10 Barbora Krejcikova CZE 2880 WTA Angers, Elisabettaesce nei quarti di finale contro Chloe Paquet La numero 1 d’Italia resta ...

