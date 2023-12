Rakow-Atalanta in tv | canale | orario e streaming Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 21:00 di giovedì 14 dicembre l’farà visita alin occasione dell’ultima partita del girone D di. Dopo il pareggio casalingo con lo Sporting, la squadra di Gian Piero Gasperini si è assicurata la certezza del primo posto del girone e dello status da testa di serie in vista degli ottavi di finale della competizione. Probabile quindi che il tecnico dia spazio alle seconde linee in questa partita europea. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. SportFace.