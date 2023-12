Ragazzo di Parma aggredito da uno squalo che gli stacca una gamba Lui filma tutto video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Questol’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro. Ho perso tanto sangue e la, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondervi, ma sono molto stanco e mi fa male la testa”. E’ salvo per miracolo, ma si ritrova senza unaMatteo Mariotti, il 20enne di, stato venerdì scorso da unoin Australia, nello Stato del Queensland. Il giovane che pensava di morire, ha girato ildi quei momenti terribili pochi istanti dopo il morso che gli ha tranciato una ...