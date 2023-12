“Racconto d’inverno” di Henry James a Il Pozzo e il Pendolo Teatro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Da sabato 16 dicembre 2023, Ile ilNapoli mette in scenadi. -COMUNICATO STAMPA- La vita e la finzione s’intrecciano in un groviglio a tratti inestricabile, nell’eterno gioco delnel, che conduce nei sentieri oscuri abitati dalle anime Una storia di paura, la più classica ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Altre News in Rete:

'Mi sono fidata di loro e mi hanno tolto tutto'. Il racconto delle vittime dell'infermiere e della sua banda

La maestra'asilo sola e in cerca di amore Ancora più difficile la testimonianza della seconda ...per dei lavori al tetto della casa in cui vive "che avrebbe dovuto eseguire durante quest'". ...

SPETTACOLI - "Racconto d'inverno" di Henry James al Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli Napoli Magazine