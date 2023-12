“Quindi lui è il fratello” Maria De Filippi | non si sapeva | eppure lo vediamo in tv ogni giorno

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In un mondo in cui tutto è messo in piazza, il punto di forza e di eleganza diDeresta dagli inizi la sua riservatezza. Scandali, gossip e pettegolezzi vari non fanno parte della regina di Canale 5 e mai lo faranno. Spesso neanche i suoi fan più cari lo sanno, ma ha une lo si vede sempre in tv. Sembra uno scherzo ma è davvero così, il pubblico Mediaset probabilmente per anni ha visto ildiDelavorare di fronte alle telecamere e sotto ai riflettori del piccolo schermo senza sapere la sua speciale parentela. La rara rivelazione della conduttrice sull’amatoGiuseppe e sul suo lavoro.De, ecco chi è ilfamoso Ebbene sì, i ...