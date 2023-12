Questo non è un aereo per la COP28 bloccato in Germania a causa del gelo

Leggi su facta.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il 4 dicembre 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di unsu una pista di atterraggio coperto di neve, fermo sulle ruote posteriori con la cabina sospesa in aria. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «L’Europa sotto la morsa del freddo e della neve. Jet diretti alladi Dubai sul riscaldamento climatico bloccati dalall’Aeroporto di Monaco di Baviera». Il riferimento è alla 28ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici () organizzata a Dubai, negli Emirati Arabi, dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra unper laper il. Come ...