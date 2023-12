Quanta musica ascoltiamo in una settimana

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - L'ascolto dinel mondo aumenta ancora per un altro anno e raggiunge i massimi storici con 20,7 ore in media anel 2023, secondo la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica (IFPI). Il più grande rappresentante dell'industria discografica mondiale ha pubblicato lo studio "Linking with music 2023", per il quale ha raccolto le risposte di oltre 43.000 persone provenienti da 26 paesi diversi. Nello specifico, il tempo dedicato all'ascolto dellaaumenta di 0,6 ore arispetto alle 20,1 ore del 2022, il che equivale a "tredici brani da tre minuti in più alla" rispetto all'anno precedente. Secondo lo studio, inoltre, l'industriale continua a crescere non solo in termini di tempo di fruizione, ma anche in termini di generi e ...