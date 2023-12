Puntare su venditori specializzati per far crescere le aziende e creare lavoro. Il modello di Milano EXE

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) -, 11 dicembre 2023 - Vendere di più fa guadagnare di più. Un assioma che non ha certo bisogno di essere spiegato, eppure, riuscire ad aumentare le vendite non è sempre così facile e a volte gli sforzi degli imprenditori si traducono in un nulla di fatto, che, però, magari ha comportato un costo per azienda. Spesso si tende a sottovalutare l' importanza della formazione deie come la loro professionalità possa pesantemente incidere sul fatturato totale. Negli anni è cambiato il modo di pensare a questa figura lavorativa, e il modo in cui viene svolta tale attività. “Nella sostanza la professione non è mai cambiata: il venditore è sempre colui che mette in contatto chi vende e chi compra. – Spiega Andrea Polo, fondatore diEXE, società specializzata nel recruiting e selezione di ...