Processo Mps | Viola e Profumo assolti in appello

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sentenza ribaltata e condanne annullate per Alessandroe Fabrizioneld’sul caso Mps. La Corte d’di Milano ha infatti assolto(ex presidente del Monte dei Paschi di Siena ed ex amministratore delegato di Leonardo) e(ex amministratore delegato della stessa banca), azzerando la condanna a 6 anni di carcere che era stata inflitta ai due manager per false comunicazioni sociali e aggiotaggio neldi primo grado. Sentenza ribaltata e condanne annullate per Alessandroe Fabrizioneld’sul caso Mps Annullata anche la sanzione pecuniara pari a 800 mila euro nei confronti di Banca Mps, finita sotto ...

