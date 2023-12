Processo Mps | Viola e Profumo assolti in appello Il fatto non sussiste

Altre News in Rete:

Mps, Viola e Profumo assolti in appello. Il titolo scatta in Borsa

... ex vertici di, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono stati assolti in appello a Milano, assieme alla banca, nelper falso in bilancio e aggiotaggio sul ...

Processo Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola assolti in Appello Corriere Milano

Processo Mps II, assolti in appello gli ex vertici Profumo e Viola La Stampa

Derivati Mps, Profumo e Viola assolti in appello a Milano

Derivati Mps, gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo e Fabrizio Viola assolti in appello a Milano.

Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola assolti in Appello: il titolo scatta in Borsa

Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici di Mps, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono stati assolti in appello a Milano, assieme alla banca, nel processo per falso.