(Di lunedì 11 dicembre 2023), regista del biopic, ha dichiarato di aver tentato di non demonizzare la figura diPresley.ha ricevuto elogi e critiche per il suo ultimo film,, che racconta la storia dell'attrice ed ex moglie del Re del Rock 'n' Roll,. La rappresentazione dinel film è stata oggetto di discussioni da parte della critica, perché mostra un comportamento abusivo nei confronti di. Presente al BFI Southbank di Londra,ha parlato proprio della sfida di trovare il giusto equilibrio nella rappresentazione dinel film dopo la proiezione di una scena in cui il cantante inizia violentemente a preparare le valigie di ...

Altre News in Rete:

Priscilla, Sofia Coppola:'Ho cercato di non trasformare Elvis nel cattivo'

Fedeltà con la storia diCoppola ha cercato di essere estremamente fedele al memoir diPresley e all'esperienza vissuta dall'attrice: "È tutto basato su come lei descrive la ...

Priscilla, Sofia Coppola:"Ho cercato di non trasformare Elvis nel cattivo" Movieplayer

Jacob Elordi sulla strana esperienza di girare Saltburn e Priscilla a sole tre settimane di distanza BadTaste.it Cinema

Priscilla, Sofia Coppola:"Ho cercato di non trasformare Elvis nel cattivo"

Sofia Coppola ha ricevuto elogi e critiche per il suo ultimo film, Priscilla, che racconta la storia dell'attrice ed ex moglie del Re del Rock 'n' Roll, Elvis. La rappresentazione di Elvis nel film è ...

The biggest snubs and surprises from the 2024 Golden Globe nominations

On a macro level, the Globes did a generally good job of highlighting both non-American, non-English-language films across general categories and recognizing the massive pop culture moments of the ...