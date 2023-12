Prima Pagina IN Edicola | Inzaghi vince più di Conte e Mourinho

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La ‘IN’ anticipa inuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT La Juve segna e nasconde la porta. La difesa è granitica come quella dell’Inter: in fuga scudetto due squadre fedeli al modulo 3-5-2. Maha più armi. TUTTOSPORTpiù dima ora i titoli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...