Prima al Teatro San Carlo. Una Turandot “rivoluzionaria” un po’ alla Tarantino. Non c’erano i ministri Nessuno ha sentito la mancanza

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Canto Lirico italiano é diventato patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. E ilRegio Sansi presenta in splendida forma. Il Sovrintendente Lissner riprende dopo la querelle giudiziaria la guida delcome é giusto che sia. Premiato internazionalmente come miglior manager artistico 2023 vigila sulle scale in mezzo al picchetto d’onore, insieme al direttore generale Emmanuela Spedalierie, ricevano gli ospiti internazionali. Entrano il governatore Vincenzo De Luca, Fulvio Martusciello, leader di FI, e il potentissimo Salvo Nastasi (per ricordarci che la vera politica si fa dietro le quinte). Nonse n’è accorto. Non sarà mica la presenza di qualche burattino in cravatta nera a decretare il successo di una? O ...