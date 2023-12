(Di lunedì 11 dicembre 2023) In seguito alle polemiche per la diffusione di fotografie che mostrano decine di palestinesi in mutande in strade di Gaza dopo essersi consegnati all'esercito, il portavoce militare Daniel Hagari ha ...

Prigionieri denudati, Israele si giustifica: 'Solo per vedere se hanno corpetti esplosivi'

Gaza, prigionieri palestinesi denudati e fatti sedere a terra circondati dalle milizie israeliane: le immagini Il Fatto Quotidiano

Arresti di massa nella scuola dell’Onu: prigionieri spogliati, bendati e portati via Il Manifesto

Cosa sappiamo sulla foto dei prigionieri senza vestiti a Gaza

Gaza. Decine di uomini seduti per terra su una strada, sotto il controllo dei soldati. I media israeliani, che hanno diffuso le immagini, li hanno presentati come »combattenti di Hamas« che si sono ar ...