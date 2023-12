Premio Nobel 2023 | i reali svedesi ma non solo | tutti i look dei protagonisti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) A Stoccolma hanno sfilato lecon abiti fiabeschi e tiare accanto alle premiate in abito lungo mentre a Oslo per la consegna delper la pace ai figli di Narges Mohammadi si sono preferiti abiti scuri: un modo per dimostrare vicinanza all'attivista iraniana in carcere

