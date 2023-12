Porto vs Shakhtar Donetsk – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Mercoledì 13 dicembre sera all’Estadio do Dragao andrà in scena un’allettante sfida tra vincitori nel Gruppo H di Champions League: il, secondo in classifica, ospiterà lo, terzo in classifica, per un posto negli ottavi di finale. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica con nove punti, anche se il successo dei padroni di casa sui rivali ucraini nella prima giornata di campionato li pone attualmente in una posizione di vantaggio per la qualificazione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSolo una delle ultime sei avventure delin ...