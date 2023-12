Porto-Shakhtar Donetsk Champions League | 13-12-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Dragoni favoriti per la seconda piazza

Leggi su infobetting

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo la tempesta per l’uscita inattesa dalla Taça de Liga, per ilè stato un sabato fantastico: i lusitani hanno sorpassato il Benfica e agganciato lo Sporting, sfruttando i due passi falsi delle squadre di Lisbona e regolando il Casa Pia senza troppi problemi. Per la squadra di Sergio Conceiçao è stata un’enorme iniezione InfoBetting: Scommesse Sportive e