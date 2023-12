Polonia | Tusk torna in sella | la Von der Leyen festeggia la vittoria dell’europeista convinto

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Sistemeremo ogni cosa insieme. Da domani potremo rimediare agli errori affinché tutti, nessuno escluso, possano sentirsi a casa”. Le prime parole di Donald, nominato premier a seguito del voto del Parlamento polacco, sono per il suo popolo. “Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose potessero andare meglio, che l’oscurità sarebbe stata scacciata, che il male sarebbe stato scacciato. Questo è quello che si è realizzato”, ha aggiunto. I voti a favore sono stati 248 deputati, 201 i contrari. La Camera bassa, guidata da una maggioranza pro-Ue, ha conferito al suo leader l’incarico dopo che il premier incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo governo. La ...